Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Aile Yılı" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ailenin, sevgi, paylaşma ve mutluluğun başlangıcı, zor zamanlarda sığınılacak liman olduğunu belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcı, zor zamanlarda sığınılacak bir limandır. Büyük ailemiz Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan videoya da yer verdi.