Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü\'de şehitlikleri ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bakü'de şehitliklere ziyaret

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Yılmaz, ziyareti çerçevesinde Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Yılmaz, "Bu mukaddes vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla Azerbaycan'ı ilk ziyaretimde manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Aziz vatanın evlatları, 105 yıl önce kardeş Azerbaycan'ı kendi öz vatanınız gibi savunurken şehit düştünüz. Kutsal vatan toprakları için eriştiğimiz bu şehitlik mertebesi, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik bağını eşsiz ve sonsuz kılmıştır. Bu onurlu mücadeleniz bugün Azerbaycan topraklarının refahı ve huzuru için mücadele eden bizlere her zaman için kılavuz olmaktadır. Bir millet, iki devlet şiarı ve sizlerin fedakarlıkları ile vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, ebediyen var olmaya devam edecektir. Aziz hatıranızı geçmiş ve gelecek nesillerin kalbinde ebediyen yaşatacağız. Ruhlarınız şad olsun. Allah hepinize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, temsili şehit kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra şehitlikten ayrıldı.