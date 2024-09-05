Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Etkileri 2024'te Başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu dezenflasyon sürecinin etkilerinin 2024 yılı Haziran ayından itibaren hissedilmeye başlayacağını açıkladı. Bu tarih, ekonomik istikrar için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve hükümetin ekonomik hedefleri doğrultusunda atılan adımların önemine dikkat çekiliyor.
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6.09.2024 06:39:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Etkileri 2024'te Başlayacak - Son Dakika
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