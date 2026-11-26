Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon ödemelerinin yarın tamamlanacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin yarın itibarıyla tamamlanacağını bildirdi. Yılmaz'a göre ödemeler yarın yapılmış olacak ve olağan fon tasfiye süreci de sona erecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır"
Kaynak: AA
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