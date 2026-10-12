Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında DDK denetimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında DDK denetimini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasını Devlet Denetleme Kurulunun geniş imkanlarla çok güçlü şekilde idari yönden denetlediğini açıkladı. Yılmaz, sürecin idari yönden Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor"
Kaynak: AA
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