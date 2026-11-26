Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında nihai tasfiyeye gidileceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında izlenecek sürecin bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarıyla nihai tasfiyeye yönelik olacağını açıkladı. Yılmaz'a göre bu dönemde istisnai durumlar haricinde olağan tasfiye kuralları geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır"
Kaynak: AA
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