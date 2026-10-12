Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haksız kazanç iadesi sonrası sorumluluk sürüyor dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haksız kazanç iadesi sonrası sorumluluk sürüyor dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haksız kazancın iadesi sonrası süreçte hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumlulukların ortadan kalkmadığını belirtti. Yılmaz, bu süreçte sorumlulukların devam ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Haksız kazancın iadesi sonrası süreç) Hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor"
Kaynak: AA
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