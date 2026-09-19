Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs'ta CYPFRUVEX Soğuk Hava Deposu açılış töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rum kesimi, buradaki insanlara zarar vermek için veya bir faydaya ulaşmalarını engellemek için her türlü gayreti sarf ediyor. Bunun hiçbir ahlaki değerle, hukuki değerle, insani ölçütle izah edilebilir bir tarafı yok. Bu büyük bir insafsızlık ve bu, bir bakış açısını, bir zihniyeti gösteriyor. Bu zihniyete karşı biz şunu söylüyoruz: Bir kapıyı kapatırsanız biz 10 tane kapı açarız." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile CYPFRUVEX Güzelyurt Soğuk ve Donmuş Muhafaza Odaları (Soğuk Hava Deposu) ile Güneş Enerjisi Sistemi'nin açılış törenine iştirak etti.

Törende konuşan Yılmaz, açılış vesilesiyle Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi, tesisin KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.

Güzelyurt'un bereketli toprakları, elverişli iklimi ve köklü üretim kültürüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımının kalbinin attığı bölgelerin başında geldiğini dile getiren Yılmaz, başta narenciye olmak üzere burada yetiştirilen ürünlerin, binlerce ailenin geçimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

"Narenciye sektöründe üretimden işlemeye, muhafazadan ihracata uzanan zinciri böylece güçlendiriyoruz. Açılışını yaptığımız tesis de Güzelyurt'un ve genelde KKTC tarımının üretim kapasitesini daha yüksek katma değere dönüştürme hedefimizin bir parçasıdır." diyen Yılmaz, Türkiye'nin finansmanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin koordinasyonunda yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin 15 bin tonluk muhafaza kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yılmaz, şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemiyle desteklenen yatırımın ürünlerin kalitesini koruyacağını, kayıpları azaltacağını ve üreticiye pazarlama sürecinde daha geniş bir hareket alanı sağlayacağını belirterek, "Narenciye hasat döneminde oluşan fiyat baskısından daha az etkilenilmesi, ihracata konu ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi gibi faydalar da böylece ortaya çıkmış oluyor. Amacımız, üreticimizin geleceğe güvenle baktığı, toprağın bereketinin ekonomik değere dönüştüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış pazarlarda rekabet gücünün yükseldiği bir ekonomik yapı inşa etmek." ifadelerini kullandı.

"KKTC, dünyayla entegre şekilde refahını artırmaya devam edecektir"

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarihin, milli davanın ve gönül birlikteliğinin şekillendirdiği müstesna bir kardeşlik bağına dayandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını da bu milli davanın bir parçası olarak görüyoruz. Hem bağımsızlığı, egemenliği hem de sosyal refahı, ekonomik refahı, kalkınmışlığı bu davanın ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarımız kapsamında ulaşımdan enerjiye, tarımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme kadar hayatın her alanına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz.

Türkiye'den ulaştırdığımız suyla Güzelyurt Ovası'nda 1873 hektarlık tarım alanını sulamaya açtık. Dekar olarak söylersek 18 bin 730 dekar. Yani önemli bir rakam. Bugün hizmete sunduğumuz tesisle de bu topraklarda yetişen ürünün değerini koruyacak muhafaza kapasitesini güçlendiriyoruz. Sadece bununla kalmadık. Sayın Başbakan az önce söyledi. Güzelyurt'ta bir algı vardı: 'Buraya yeterince yatırım yapılmıyor, buraya yeterince ilgi gösterilmiyor.' Bilmiyorum, şu son 3 yılda kaç defa geldiğimi ben hatırlamıyorum. Çok sefer gelip gittik hakikaten. Özellikle bu algıyı kırmak için büyük gayret sarf ettik hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bugün geldiğimiz noktada herhalde artık bu söylenmez diye inanıyorum.

Güzelyurt, Yeni Güzelyurt Hastanesi, Şahinler'deki kırsal altyapı çalışmaları ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne kazandırılacak ilave derslikler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz işbirliğinin merkezinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ihtiyaçları, ülkenin kalkınma öncelikleri ve gelecek nesillerin beklentileri yer almaktadır. Kaynaklarımızı üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz. Bununla da kalmayacağız. Üreticilerimize faiz sübvansiyonlu, destekli bazı krediler üzerinde de çalışıyoruz. Reel sektöre, tarıma, sanayiye özellikle hükümetin ilgili birimleriyle birlikte, Kıbrıs Merkez Bankasıyla birlikte bu konularda çalışıyoruz. Girişimcilerimize bu anlamda da bazı programlar açıklayacağız inşallah. Onların da ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haksız, hukuksuz, insafsız izolasyonları hiçbir şekilde kale almadıklarını, bunları her şekilde farklı yöntemlerle etkisiz kılmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Rum kesimi, buradaki insanlara zarar vermek için veya bir faydaya ulaşmalarını engellemek için her türlü gayreti sarf ediyor. Bunun hiçbir ahlaki değerle, hukuki değerle, insani ölçütle izah edilebilir bir tarafı yok. Bu büyük bir insafsızlık ve bu, bir bakış açısını, bir zihniyeti gösteriyor. Bu zihniyete karşı biz şunu söylüyoruz: Bir kapıyı kapatırsanız biz 10 tane kapı açarız. Hiç merak etmeyin. Bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Çok farklı yöntemlerle, suyuyla, enerjisiyle, dijital altyapılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyayla entegre bir şekilde refahını artırmaya, kalkınmasını yükseltmeye devam edecektir." diye konuştu.