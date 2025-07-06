Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."