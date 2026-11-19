Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ziyareti kapsamında iki ülke arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Konseyinin ilk toplantısını düzenleyeceklerini belirterek, temasların somut yatırım projelerine dönüşmesini beklediklerini bildirdi.

Temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın eşliğinde İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan Yılmaz, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Özbekistan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ticaret ve Enerji bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı ve çok sayıda iş insanından oluşan geniş bir heyetle geldiklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla toplantı yaptıklarını aktaran Yılmaz, iki ülke arasında yeni oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Konseyinin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.

Konseyin iki ülke cumhurbaşkanının imzalarıyla oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye tarafından kendisinin, Özbekistan tarafından ise Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'nın Konseye başkanlık edeceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Buradaki amacımız iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve her iki ülkenin de refahını yükseltecek çalışmalar yapmak." dedi.

"Somut yatırım projelerinin çıkmasını bekliyoruz"

Ziyaretin somut sonuçlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, temel beklentilerinin yeni oluşturulan işbirliği mekanizmasının daha ayrıntılı şekilde yapılandırılması olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradan somut yatırım projelerinin çıkmasını bekliyoruz. Gerek doğrudan yatırım olarak gerek müteahhitlik gerek hizmet sektörlerinde birçok alanda somut proje fikirlerinin çıkmasını bekliyoruz. Bu projeleri de biz karşılıklı olarak destekleyeceğiz. Bunlarla ilgili bürokratik bir engel varsa bunları ortadan kaldırıp çok daha hızlı bir şekilde bu projelerin hayata geçmesini sağlayacağız."

"Özbekistan son 10 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı"

Özbekistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlara da değinen Yılmaz, ülkede özellikle son 10 yılda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını vurguladı.???????

Bu dönüşümün arkasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirten Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in cesur reformlarla ülkesini ekonomik ve uluslararası alanda daha ileri bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Yılmaz, Özbekistan'ın gelecek dönemde ekonomi, bilim ve diğer alanlarda daha da gelişeceğine inandığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mirziyoyev'in liderlik anlayışları arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

İki liderin de güçlü, kararlı ve reform yapmaktan çekinmeyen liderler olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki güçlü diyaloğun iki ülke arasındaki işbirliğine önemli katkı sağladığını kaydetti.

"Geçmişle bugünü, geleceği buluşturan bir mekan"

Taşkent'teki İslam Medeniyeti Merkezi'ne ilişkin izlenimlerini de paylaşan Cevdet Yılmaz, merkezi "muhteşem bir eser" olarak nitelendirdi.

Merkezin geçmişten bugüne üç Rönesans dönemini anlattığını söyleyen Yılmaz, "Geçmişle bugünü, geleceği buluşturan bir mekan olmuş. Bir taraftan yeni nesillere geçmişin değerlerini aktaran, diğer taraftan bu nesillere geleceğe dair hedefler ortaya koyan bir içeriğe sahip." dedi.

Merkezin Türk ve Özbek halklarının ortak tarihini ve kültürel mirasını yansıttığını vurgulayan Yılmaz, başta Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev olmak üzere merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, açıklamasının sonunda Türk halkının selamlarını Özbek halkına ileterek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.