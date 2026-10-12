Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özlale'nin fon iddialarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özlale'nin fon iddialarına yanıt verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeni Parti Milletvekili Özlale'nin fon iddialarına ilişkin, her iki bakanın da çok açık ve net şekilde gerekli cevabı verdiğini söyledi. Yılmaz'ın açıklaması, Özlale'nin fon iddialarına yönelik yanıt olarak geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " (Yeni Parti Milletvekili Özlale'nin fon iddiaları) Her iki bakanımız da çok açık ve net şekilde gerekli cevabı verdiler"
Kaynak: AA
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