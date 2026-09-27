Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye için kurul teşkil ettirildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye için kurul teşkil ettirildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hükümet nezdinde, yürütmede kendi başkanlığında bir kurul teşkil ettirildiğini belirtti. Yarın sabah ikinci toplantıyı yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız."
Kaynak: AA
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