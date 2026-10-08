Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Celal\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, yürürlüğe girmiş olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ikili ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, Kırım Tatarı soydaşlarımızın durumu ve Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele aldık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm taraflarla diyalog içinde sürdürdüğü liderler diplomasisi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sorunların müzakereyle çözümü, bölgesel barış ve istikrar için çaba harcamaya devam edecektir. Yapıcı işbirliği ve değerli katkıları için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum."