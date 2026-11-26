Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın 199,25 milyar lira ödeme yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye sürecinde yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacağını söyledi. Yılmaz'a göre ödeme, söz konusu fonlardaki tasfiye kapsamında yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye süreci) Yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?