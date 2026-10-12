Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni fon rehberiyle piyasaların güçleneceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni fon rehberiyle piyasaların güçleneceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarının güçleneceğini söyledi. Yılmaz, piyasaların eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir"
Kaynak: AA
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