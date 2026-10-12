Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz, deprem ve savaşa rağmen bütçe açığını yönetilebilir buldu

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz, deprem ve savaşa rağmen bütçe açığını yönetilebilir bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem harcamalarına, savaşın etkilerine ve eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığının oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde olduğunu söyledi. Yılmaz, bütçe açığına ilişkin değerlendirmesini bu sözlerle dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde"
Kaynak: AA
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