(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK Üyesi Özgür Urfa, CHP'nin geçen yıl Bakırköy'de düzenlediği mitingde "Hırsızlar sarayda, halk sokakta" sloganını attıkları gerekçesiyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan parti üyelerinin tamamının beraat ettiğini açıkladı. Urfa, mahkemenin sloganın kime yöneltildiğinin belirli olmaması nedeniyle beraat kararı verdiğini belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK Üyesi Özgür Urfa, geçen yıl CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği halk iradesi mitingine katılan TİP üyeleri hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davanın beraatle sonuçlandığını duyurdu.

Urfa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl CHP'nin Bakırköy'deki halk iradesi mitingine katılan TİP üyelerinin evleri basılarak gözaltına alınmıştı. Suçlama konusu "hırsızlar sarayda halk sokakta" sloganı, "suç" ise cumhurbaşkanına hakaretti. Gözaltı sonrasında 14 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevkedilmiş ancak serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla haklarında iddianame düzenlenen parti üyelerinin yargılandığı davada bugün karar verildi. Söz konusu sloganın matufiyet (kime söylendiğinin belirli olmaması) unsurunu taşımaması nedeniyle yargılananların hepsi beraat etti. Bir kez daha cb hakaret suçlamasıyla yapılan ev baskınlarının, tutuklama istemlerinin ve kararlarının hukuksuzluğu tescillendi. Bu karar muhtemelen istinaf ve yargıtay tarafından da incelenecek. Beraat kararı kesinleşirse haksız ev baskını ve gözaltı işlemine karşı devlet "pardon" demek için tazminat komisyonunca manevi tazminat olarak 1.000 TL civarı bir ödemeye karar verecek. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı adalet mücadelesini yükseltip, güçlünün değil haklının yanında olmayı sürdüreceğiz."