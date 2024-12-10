Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

SİVAS'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Marka hakkına tecavüz' suçlarından aranması olan Alperen Kutluksaman (29) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Marka hakkına tecavüz' gibi suçlardan aranması bulunan Alperen Kutluksaman'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutluksaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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