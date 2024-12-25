Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında izlettiği, Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.
Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Suriye' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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