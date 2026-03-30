Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye Yüzyılı'nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve milli imkanlarla desteklenmekte, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye'nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatacağını belirterek, "Türkiye Hızlanıyor!" vurgusunu yaptı.

Bu adımın iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hale getirmektedir. Bu kapsamda 5G, bilginin hızlı, güvenli ve kesintisiz dolaşımını mümkün kılan temel bir altyapı olarak öne çıkmaktadır."

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haberleşme ve iletişim alanının yanı sıra 5G ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken, çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:50:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.