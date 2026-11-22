???????Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık'ın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan insanların arasında yer aldığını belirterek, "Bunu hatırlatmayı, doğrusu özel bir an olarak bir görev biliyorum." dedi.

Duran, İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Duran, Prof. Dr. Medaim Yanık'ın hürriyeti ile iradesine düşkün bir insan ve güçlü bir birey olduğunu söyledi.

Duran, Yanık'ın iyi bir hayat yaşamanın çok asil bir örneği olduğunu belirterek, "Bilgece yaşamak, hayır üzerine yaşamak, Müslüman olarak yaşamak. Hayatın anlamı üzerine tefekkür eden bir insan. Yaşantı yoluyla öğrenen ve yaptığı mesleği de bir mübarek meslek olarak görüp insanların hayatlarını daha iyi yaşamaları için emek sarf etmiş ve bu mesleğe sahip çıkmış bir insan. Hepsinin özünde iyi bir Müslüman. Hayatın anlamı üzerine ve onu erdemli yaşamak üzerine bir hikayesi olan bir insan Medaim Hoca." diye konuştu.

Prof. Dr. Yanık'ın 10 kitabı bulunduğunu, bu kitapların hocanın kendi hikayesinin bir özeti olduğunu ifade eden Duran, her bir kitabın anlamlı olduğunu, bunlarda insanlara fayda üretmek için verilmiş emeklerin bulunduğunu kaydetti.

Duran, Prof. Dr. Yanık ile aralarındaki dostluklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2009'dan itibaren hayatını görmüş bir insan olarak gıptayla bakıyorum. Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir. Tutarlı, erdemli, anlamlı ve gerektiğinde radikal tercihleri de zor tercihleri de içinde barındıran ama hep de hayra doğru giden... Bu arada elbette insan olarak zorlukları, istekleri, arzuları, çelişkileri de aynı şekilde bir arada yaşayarak ama hepsini de o sınavları geçen hayra yönelten bir insan olarak yaşamak. Bu anlamda çok örnek bir Müslüman hayatı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Prof. Dr. Yanık'ı en fazla açıklayan şeylerden birinin sahicilik olduğunu söyledi.

Duran, "Siyaset psikolojisiyle ilgili yazdığı hususlar aslında onun bir Müslüman şahsiyet olarak dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı, Müslümanların ahvaliyle ilgili verdiği mücadelenin bir parçasını teşkil ediyor. Kendisi malum olduğu üzere FETÖ'nün yaptığı 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanımızı karşılayan insanların arasındaydı. Bunu hatırlatmayı, doğrusu özel bir an olarak bir görev biliyorum. Bu yönüyle aksiyon adamı aynı zamanda. Yani sadece düşünceleriyle, fikirleriyle, eserleriyle insanlara hayırlı olmuş bir insan değil, aynı zamanda gerektiğinde canını da ortaya koyacak bir cesaretin sahibi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Prof. Dr. Yanık'ın ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, kendisine Allah'tan acil şifalar diledi.

Yanık'ın çizdiği hayat hikayesinde verdiği kararlarla, yaptığı işlerle, ürettiği hayırlarla ekol oluşturmuş bir insan olarak geriye çok sayıda hayır, öğrenci, kıymetli arkadaşlıklar bıraktığını aktaran Duran, onun aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşamış biri olduğunu dile getirdi.

Duran, Prof. Dr. Yanık'ın hayatla yüzleşen ve ona karşı yapabileceği çok şey olduğu bilgisiyle onu yönlendiren yaşam tarzıyla da örnek olduğunu belirtti.

"Doğal bir lider olarak inisiyatif aldı"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise Medaim Yanık'ın insanlığın birikimini ve evrenselliğini önemseyen, onları ana ve geleceğe taşıma kaygısı yüksek birisi olduğunu söyledi.

Yanık'ın liderlik yaptığını ve doğal bir lider olarak inisiyatif aldığını aktaran Arkan, onun aynı zamanda kendisinin farkında olan bir insan olduğunu ifade etti.

Rektör Arkan, Prof. Dr. Yanık'la sohbetleri sırasında birbirlerinden istifade etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Hocanın iki alanı önemsediğine dikkati çeken Arkan, bunlardan birinin aile çalışmaları, diğerinin ise çoklu kimlik bozuklukları olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Arkan, "Ben kendi adıma, ülkemizin geleceğini inşa etme hususunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, çabası ve gayretiyle. Biz, Medaim Hocamızı Allah için sevdik, hala da seviyoruz. Ben üniversite rektörü olarak, kurumuna kattığı katkılardan dolayı, yetiştirdiği talebelerden dolayı, çocuklarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Medaim Hoca'nın mesai arkadaşıyız. İnşallah Rabbim en güzeliyle muamele etsin, şifalar versin." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından başlayan sempozyumda Prof. Dr. Yanık'ın hayatı ve eğitime katkıları ile farklı yönleri çeşitli oturumlarla gün boyu ele alınacak.