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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun\'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Alatlı'nın ülke için önemini vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi.

02.02.2024 14:55
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Fahrettin Altun, paylaşımında, yazar Alatlı'nın fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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