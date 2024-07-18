Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber'in ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilmesini kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber'in ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilmesini kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i ve tüm TRT ailesini tebrik etti. Altun, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iletişim seferberliği vizyonu doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti ve Birlik içinde daha aktif çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

18.07.2024 10:42
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i kutladı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 65 ülkeden 240 üyesiyle dünyanın en büyük yayın teşkilatı olan Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i ve tüm TRT ailesini tebrik etti.

"Geçtiğimiz kasım ayında TRT'nin ABU Başkanlığını ülkemize getirmesinin ardından bugün elde ettiğimiz bu kazanımla da Birlik içinde daha aktif çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" ifadesini kullanan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen iletişim seferberliği adına çok kıymetli olan bu gelişmenin ülke, TRT ve ABU için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, TRT Haber, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber'in ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilmesini kutladı - Son Dakika

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