Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a rahmet diledi

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman komutanımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.