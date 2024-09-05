Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orta Vadeli Program'ın Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program'ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, hükümetimiz tarafından bilimsel ölçütler ışığında titizlikle hazırlanan OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum."