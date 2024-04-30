DMM, İsrail'in propaganda hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızıyla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
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DMM, İsrail'in propaganda hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızıyla ilgisi olmadığını açıkladı

DMM, İsrail\'in propaganda hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kızıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, İsrail'in manipülasyon kampanyalarına dikkat çekerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

30.04.2024 22:18
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DMM, İsrail'in propaganda hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızıyla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika

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