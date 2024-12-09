Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı (HABER EKLENDİ)

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.36'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Haber: Taha AYHAN/ANKARA,