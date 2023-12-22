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Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü cilt kanseri tedavisi gördüğü hastanede 31 yaşında yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
22.12.2023 - 00:39,
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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören, Cumhurbaşkanlığı Koruma ekibinde görevli polis memuru hayatını kaybetti
Koray Sütçü

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA POLİSİ KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç polisin cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kanser tedavisi gören, Cumhurbaşkanlığı Koruma ekibinde görevli polis memuru hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, İnegöl, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika
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