Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi

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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç polisin cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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