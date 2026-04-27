Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe üst üste ikinci zaferini kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın- Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniye ile kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etabı da kazanmış ve 2007'den beri turun en genç etap galibi olmuştu. Turkuaz mayoyu giyen Crabbe, yarınki kraliçe etabı öncesinde genel klasman lideri konumunda.

Marmaris finişinde ikinci sırada Alpecin-Premier Tech'ten Sente Sentjens, üçüncü sırada Burgos Burpellet BH'den Meksikalı Cesar Macas yer aldı. Türk bisikletçilerden Ramazan Yılmaz, Çeşme-Selçuk etabında dördüncü olarak 2018'den bu yana bir Türk sporcunun en iyi derecesini elde etti. Kaan Özkalbim ise kaçış grubunda puan toplayarak beyaz mayo hedefini sürdürdü.

Yarın 133.7 kilometrelik Marmaris-Kıran tırmanış etabı koşulacak. Bu kraliçe etap, genel klasman birinciliği için belirleyici olacak.