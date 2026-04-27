Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe üst üste ikinci zaferini kazandı

27.04.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 152.8 km'lik Aydın-Marmaris etabını 3 saat 35 dakika 33 saniyede tamamlayarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın- Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniye ile kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etabı da kazanmış ve 2007'den beri turun en genç etap galibi olmuştu. Turkuaz mayoyu giyen Crabbe, yarınki kraliçe etabı öncesinde genel klasman lideri konumunda.

Marmaris finişinde ikinci sırada Alpecin-Premier Tech'ten Sente Sentjens, üçüncü sırada Burgos Burpellet BH'den Meksikalı Cesar Macas yer aldı. Türk bisikletçilerden Ramazan Yılmaz, Çeşme-Selçuk etabında dördüncü olarak 2018'den bu yana bir Türk sporcunun en iyi derecesini elde etti. Kaan Özkalbim ise kaçış grubunda puan toplayarak beyaz mayo hedefini sürdürdü.

Yarın 133.7 kilometrelik Marmaris-Kıran tırmanış etabı koşulacak. Bu kraliçe etap, genel klasman birinciliği için belirleyici olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Marmaris, Güncel, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:12:07.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.