Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe üst üste ikinci kez kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe üst üste ikinci kez kazandı

27.04.2026 18:30
Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 152.8 km'lik Aydın-Marmaris etabını 3 saat 35 dakika 33 saniyede kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın- Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniyede kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etapta da kazanmış ve 2007'den beri en genç etap galibi olmuştu.

Yarışta Alpecin-Premier Tech'ten Sente Sentjens ikinci, Burgos Burpellet BH'den Meksikalı Cesar Macas üçüncü oldu. Turkuaz mayoyu Crabbe giyecek. Yarın 133.7 km'lik Marmaris-Kıran tırmanış etabı koşulacak.

Ramazan Yılmaz, Çeşme-Selçuk etabında dördüncü olarak 2018'den bu yana bir etapta ilk beşe giren ilk Türk bisikletçi oldu. Kaan Özkalbim ise kaçış grubunda puan topladı.

Crabbe, annesi ve babasının da Marmaris'te olduğunu belirterek, 'Bu zaferin keyfini çıkaracağım. İki etap kazandım, kendimi strese sokmak istemiyorum' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
İran’dan ABD’ye “Kırmızı Çizgi“ mektubu İran’dan ABD’ye "Kırmızı Çizgi" mektubu
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
