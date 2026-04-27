Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe üst üste ikinci kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın- Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniyede kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etapta da kazanmış ve 2007'den beri en genç etap galibi olmuştu.

Yarışta Alpecin-Premier Tech'ten Sente Sentjens ikinci, Burgos Burpellet BH'den Meksikalı Cesar Macas üçüncü oldu. Turkuaz mayoyu Crabbe giyecek. Yarın 133.7 km'lik Marmaris-Kıran tırmanış etabı koşulacak.

Ramazan Yılmaz, Çeşme-Selçuk etabında dördüncü olarak 2018'den bu yana bir etapta ilk beşe giren ilk Türk bisikletçi oldu. Kaan Özkalbim ise kaçış grubunda puan topladı.

Crabbe, annesi ve babasının da Marmaris'te olduğunu belirterek, 'Bu zaferin keyfini çıkaracağım. İki etap kazandım, kendimi strese sokmak istemiyorum' dedi.