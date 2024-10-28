Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Beypazarı\'nda

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Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla, Kemal Milaslı İlkokulu öğrencileri Ata'nın huzuruna çıktı.

Kemal Milaslı İlkokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde sabah saatlerinde Atatürk Parkı'na gelerek, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulundu.

Öğrenciler, saygı duruşunun ardından öğretmenleriyle okullarına döndü.

Mahalle muhtarı bayrak dağıttı

Beypazarı ilçesinde bir mahalle muhtarı mahalle sakinlerine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, mahallesinde sokak sokak gezerek mahalle halkına Türk bayrağı dağıttı, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Mahalle halkı, kapılarını çalarak kendilerine bayrak hediye eden muhtara teşekkür ederken, kendilerine Cumhuriyeti armağan eden Atatürk'e çok şey borçlu olduklarını dile getirdi, "Yaşasın Cumhuriyet" ifadesinde bulundu.