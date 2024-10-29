Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor... CHP'li Belediye Başkanları Duygularını Anka Haber Ajansı'na Anlattı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor... CHP'li Belediye Başkanları Duygularını Anka Haber Ajansı'na Anlattı

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamalarına kapsamında CHP tarafından Birinci Meclis binası önünde başlayacak halk buluşması öncesinde duygularını Anka Haber Ajansı'na anlattı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Teröre, terörden medet umanlara karşı en büyük sesi buradan yükselteceğiz. Tüm yurttaşlarımız için demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, barışı ve kardeşliği savunacağız" dedi.

29.10.2024 13:38  Güncelleme: 14:02
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamalarına kapsamında CHP tarafından Birinci Meclis binası önünde başlayacak halk buluşması öncesinde duygularını Anka Haber Ajansı'na anlattı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Teröre, terörden medet umanlara karşı en büyük sesi buradan yükselteceğiz. Tüm yurttaşlarımız için demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, barışı ve kardeşliği savunacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalaı kapsamındaki halk buluşması öncesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Anka Haber Ajansı'na konuştu.

"Yurttaşlarımızın bayramı coşkuyla kutlama yönünde iradesi var"

"Cumhuriyet'imizin 101. yılında ikinci yüzyılımızın ilk Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla, kıvançla bayramımızı kutluyoruz" diyen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şöyle konuştu:

"Bugün de Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Genel Başkanımızın öncülüğünde büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. İlçelerimiz de ayrıca kendi programlarını gerçekleştirdiler. Biz de Çayyolu Atapark'ta Atatürk Anıtı'na çelengimizi sunduk. Bugün katılımı çok yüksek bekliyoruz. Hem parti örgütümüzün hem de yurttaşlarımızın bayramı coşkuyla kutlama yönünde iradesi var. Teröre, terörden medet umanlara karşı en büyük sesi buradan yükselteceğiz. Tüm yurttaşlarımız için demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, barışı ve kardeşliği savunacağız. Çünkü Cumhuriyet bu değerlerin tamamını ifade ediyor."

"Bizim için inanılmaz büyük bir gün"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anka Haber Ajansı'na konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizim için inanılmaz bir gün" dedi. "Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize bırakmış olduğu mirasa sahip çıkıyoruz" diyen Özarslan, şöyle konuştu:

"Yüce Türk milletinin kendi özgürlük iradesini kurup, Ulu Önder Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarıyla birlikte kazanılan zaferin, artık Türk milletinin özgür iradesinin, vicdanının yürütüleceği yürütme organının oluşturulacağı bir yönetim şeklinin kurulduğu bir gün. Bizim için inanılmaz büyük bir gün. Çünkü hem yüce Türk milletinin gelecek nesillere aktarılması noktasında hem de evlatlarımızın gelecek dönemdeki vatan coğrafyasına düzgün bir şekilde sahip olma noktasında önemliydi. CHP, Cumhuriyet'in kurucu unsurudur. Bugünkü yürüyüşle Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağının iradesini ortaya koyacağız."

"Bugün anlatılmakla, yazılmakla bitmez"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu "Bugün çok önemli bir gün. Anlatılmakla, yazılmakla bitmez" sözleriyle anlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatan Gündüz, "Bugünü bize hediye eden, Kurtuluş Savaşı'ndan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. TUSAŞ şehitlerimizi de minnetle anıyoruz. Bugünün önemini anlamak için bütün gençlerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu mutlaka okuması lazım" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor... CHP\'li Belediye Başkanları Duygularını Anka Haber Ajansı\'na Anlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor... CHP'li Belediye Başkanları Duygularını Anka Haber Ajansı'na Anlattı - Son Dakika

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