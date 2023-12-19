Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen tiyatro oyunu Zorlu PSM\'de sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, Zorlu PSM'de sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de izlediği oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor.

Oyun öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunun yazarı ve yönetmen Bora Severcan, eseri kaleme alıp yönettiği için büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek, iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştığını söyledi.

"Cumhuriyetin kuruluşunu bir tiyatro oyunuyla anlattık"

Oyuncu Volkan Severcan, Cumhuriyetin kuruluşunu, bir tiyatro oyunuyla anlattıklarını söyleyerek, "25 Kasım'da Ankara'da, ondan sonra Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de sahneledik. Şimdi de İstanbul'dayız. Bu oyun hepimiz için çok heyecan verici. Projede çok emeği olan Milli Eğitim Bakanımıza ve projenin fikir babası Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ben çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oyuncu Serdar Yeğin de Cumhuriyet'in 100. yılda Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmanın her oyuncuya nasip olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her temsil öncesi dizlerimin bağı çözülüyor. Bu geçmeyecek. Bu oyun oynandığı sürece böyle olacak. Bana bu fırsatı verdiği için meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sahneyi paylaştığımız ağabeylerime, arkadaşlarıma ve ablalarıma da çok teşekkür ediyorum."

"Bu oyun 100. yıla o kadar güzel yakıştı ki..."

Oyuncu Gülen Karaman, iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştıklarının altını çizerek, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir oyunda var olmak gerçekten onur verici. Umarım defalarca bu oyunu oynarız." ifadelerini kullandı.

Eserde Mareşal Fevzi Çakmak'ı canlandıran Erhan Yazıcıoğlu ise şunları aktardı:

"Keşke onun çekirdeği kadar olabilseydim. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Atatürk ve Cumhuriyet o kadar güzel iki kavram ki... Bu oyun 100. yıla o kadar güzel yakıştı ki... Büyük bir onur ve keyifle oynuyorum. Kendi adıma, bu oyunun en önemli tarafı birleştirici oluşudur. Bugün bu güzel ülkeyi bölmeye çalışanlar olsa da kimse bunu başaramayacak. Zaten Atatürk'ün ruhu öyle tepemizde ki umarım o ruh daha yıllarca gidecek. Bu oyunu küçükten büyüğe herkesin seyretmesini istiyorum. Son yıllarımda bana verilmiş en büyük ödülü baş tacı ettim. Yaşasın tiyatro, yaşasın Türkiye."

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstlendi.

Eserde Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.

Bir öğretmenin şehitlik ziyareti sırasında 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye, Cumhuriyet'in ilan ediliş sürecini anlatmasıyla başlayan oyunda, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Büyük Millet Meclisini kurması, Milli Mücadele kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak Milli Mücadele'yi kazanması ele alınıyor. Oyun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişi ile sona eriyor.