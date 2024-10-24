Cumhuriyet İçin Mektup Yazacaklar

Güncel

Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerleri temalı mektup yazacak.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine dair duygu ve düşüncelerine yer verecekleri mektupları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği belirtti.

Toplanan mektuplar 28 Ekim Pazartesi günü İstasyon Caddesi'nde sergilenecek.

Yol yapım çalışması

Vize'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Erbil Caddesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Özalp, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.