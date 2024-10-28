Cumhuriyet'in 101. Yılı Kırklareli'nde Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Kırklareli'nde Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kırklareli\'nde Kutlandı

Kırklareli, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gazeteci çocuklarla kutladı. Coşku içinde etkinlikler yapıldı.

28.10.2024 16:49
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Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetli temsili gazete dağıtıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Kutlamalar kapsamında "gazeteci çocuklar"ın Kırklareli sokaklarına çıktığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Atamızın 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" diyerek başlattığı o büyük yürüyüşe ait haberleri içeren ve belediyemiz tarafından hazırlanan gazetemizi, canım kızım Melisa ve sevgili çocuklarımız ile birlikte, Valimiz Sayın Uğur Turan'a takdim ettikten sonra, vatandaşlarımıza da sunduk.

Cumhuriyetin değerlerini, özgür ve eşit yarınlar adına bugün de aynı azimle savunuyoruz. O gün yanan o meşaleyi biz devraldık, şimdi ise bu meşaleyi çocuklarımıza, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımıza emanet ediyoruz. Cumhuriyetimizin değerini ve bağımsızlık sevdamızı, tıpkı atalarımız gibi, tüm benliğimizle yaşatacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Kırklareli'nden yükselen bu sesle her daim var gücümüzle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz."

Kaynak: AA

Derya Bulut, Kırklareli, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. Yılı Kırklareli'nde Kutlandı - Son Dakika

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