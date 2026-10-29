Cumhuriyet'in 103. yılında Zonguldak'ta fener alayı anıta yürüdü - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılında Zonguldak'ta fener alayı anıta yürüdü

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Cumhuriyet\'in 103. yılında Zonguldak\'ta fener alayı anıta yürüdü
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Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar bayrak ve meşalelerle tren garı önünden Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na yürüdü, Karadeniz Ereğli'deki yürüyüş de anıt önünde sona erdi.

Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Fener alayı için vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle tren garı önünde toplandı.

Vatandaşlar, bando eşliğinde marş söyleyerek, Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Etkinliğe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık polis karakolu önünden başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin ve iş yerlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

Kaynak: AA
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