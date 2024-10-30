Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Ödül Töreni

MEB, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödüllerini verdi.

30.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni düzenlendi.

Kurtuluş mücadelesinin, Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasını yaşatmak ve ülkesine sahip çıkacak bir neslin yetişmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Bakanlıkta düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ökten, burada yaptığı konuşmada, bugün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenledikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhuriyetin her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu belirten Ökten, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti.

29 Ekim'in bir milat olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Milli Mücadele'nin milletin tarihine altın harflerle yazıldığını dile getiren Ökten, "Sizler, bu toprakların yetiştirdiği en değerli varlıklarımızsınız. Bir asırdır olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen sizlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu inançla çalışıyoruz." diye konuştu.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Savaşçı da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençler için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bu kapsamda yarışmanın, ilkokullarda resim, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dalları olmak üzere yoğun bir katılımla Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirten Savaşçı, kendileri için her bir derecenin, eserin ve katılımcıların çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Ardından yarışma kapsamında kurulan resim değerlendirme komisyonu tarafından seçilen 44 eser de Bakanlıkta bulunan fuaye alanında sergilendi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:13:34. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.