Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Araştırmacıların Uğrak Noktası Oldu

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cumhuriyet Kütüphanesi, araştırmacıların uğrak noktası oldu. Bucalı sanat tarihçisi ve araştırmacı Ferhan Erim, kütüphanenin sağladığı imkanların araştırma sürecini hızlandırdığını belirterek, "Birçok eseri derli toplu bir şekilde burada bulmak mümkün" dedi.

Buca Belediyesi'nin Ernest Balladur Köşkü'nün tarihi atmosferinde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, sanat ve tarih alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların da ilgi gösterdiği merkezlerden biri haline geldi. Kütüphanenin müdavimlerinden İzmir, Urla ve Buca tarihi üzerine araştırma yapan Sanat Tarihçisi Ferhan Erim, buradaki zengin kaynaklardan faydalanarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ailesinin Osmanlı döneminden bu yana Buca'da yaşadığını, kendisinin de eski bir Bucalı olduğunu anlatan Erim, "Kütüphanenin sağladığı imkanlar araştırma sürecimi hızlandırıyor. Gerek Milli Kütüphane'de gerekse diğer kütüphanelerde yer almayan birçok eseri derli toplu bir şekilde burada bulmak mümkün. Özellikle kütüphanedeki kaynak eserler, şu an üzerinde çalıştığım konuyla ilgili bana çok ciddi destek sağlıyor. Bu kütüphane Buca için büyük bir ihtiyaçtı. Araştırmacıların bu kaynaklara erişebilmesi ve böyle bir ortamda bunlardan yararlanabilmesi için belediyemizin düzenlemiş olduğu bu hizmetin son derece etkin ve verimli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu

Kütüphanenin bugünkü kimliğine kavuşmasında Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman'ın büyük emeği olduğuna değinen Erim, şunları söyledi:

"Buca'mızın genç ve yetenekli yüzü olarak görüyorum kendisini. Seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine tüm Bucalılar adına teşekkür ediyorum. Kütüphanemizi bugünkü şekline ve kimliğine kavuşturmuş olması bizim için son derece önemli."