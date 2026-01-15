Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Araştırmacıların Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Araştırmacıların Uğrak Noktası Oldu

15.01.2026 10:53  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi tarafından açılan Cumhuriyet Kütüphanesi, sanat tarihçileri ve araştırmacılar için önemli bir kaynak merkezi haline geldi. Ferhan Erim, kütüphanenin sunduğu zengin kaynaklarla araştırmalarını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti.

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cumhuriyet Kütüphanesi, araştırmacıların uğrak noktası oldu. Bucalı sanat tarihçisi ve araştırmacı Ferhan Erim, kütüphanenin sağladığı imkanların araştırma sürecini hızlandırdığını belirterek, "Birçok eseri derli toplu bir şekilde burada bulmak mümkün" dedi.

Buca Belediyesi'nin Ernest Balladur Köşkü'nün tarihi atmosferinde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, sanat ve tarih alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların da ilgi gösterdiği merkezlerden biri haline geldi. Kütüphanenin müdavimlerinden İzmir, Urla ve Buca tarihi üzerine araştırma yapan Sanat Tarihçisi Ferhan Erim, buradaki zengin kaynaklardan faydalanarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ailesinin Osmanlı döneminden bu yana Buca'da yaşadığını, kendisinin de eski bir Bucalı olduğunu anlatan Erim, "Kütüphanenin sağladığı imkanlar araştırma sürecimi hızlandırıyor. Gerek Milli Kütüphane'de gerekse diğer kütüphanelerde yer almayan birçok eseri derli toplu bir şekilde burada bulmak mümkün. Özellikle kütüphanedeki kaynak eserler, şu an üzerinde çalıştığım konuyla ilgili bana çok ciddi destek sağlıyor. Bu kütüphane Buca için büyük bir ihtiyaçtı. Araştırmacıların bu kaynaklara erişebilmesi ve böyle bir ortamda bunlardan yararlanabilmesi için belediyemizin düzenlemiş olduğu bu hizmetin son derece etkin ve verimli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu

Kütüphanenin bugünkü kimliğine kavuşmasında Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman'ın büyük emeği olduğuna değinen Erim, şunları söyledi:

"Buca'mızın genç ve yetenekli yüzü olarak görüyorum kendisini. Seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine tüm Bucalılar adına teşekkür ediyorum. Kütüphanemizi bugünkü şekline ve kimliğine kavuşturmuş olması bizim için son derece önemli."

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Araştırmacıların Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:27:21. #7.11#
SON DAKİKA: Buca'da Cumhuriyet Kütüphanesi Araştırmacıların Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.