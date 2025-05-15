Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Güzelyalı'da hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'ni ziyaret etti. Modern çalışma ortamı ve ekonomik menüleriyle dikkat çeken bu yeni mekanlar, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

15.05.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Güzelyalı'da geçen ay hizmete kazandırılan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'ni ziyaret etti. Sessiz ve modern çalışma ortamıyla öğrencilerin uğrak noktası olan kütüphane ile ekonomik menüleriyle dikkat çeken Mutluluk Kahvesi, 7'den 70'e her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, geçen ay Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'nin altıncı şubesini ziyaret etti. Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet eden Başkan Mutlu, eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek talep ve önerileri dinledi. Ücretsiz internet hizmetinin de verildiği, ders çalışmaya elverişli modern bir ortama kavuşan öğrenciler, Başkan Mutlu'ya sunduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Kütüphane ziyaretinin ardından ekonomik menüleriyle mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi'ne uğrayan Başkan Mutlu, burada keyifli bir molanın tadını çıkaran vatandaşlarla vakit geçirdi.

"Burası dolup taştığında çok mutlu oluyoruz"

Kütüphaneden yararlanan öğrencilerle yakından ilgilenen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Bu kütüphaneyi sizlerin istediğiniz zaman gelip kitap okumanız, ders çalışmanız için hizmete kazandırdık. Buraya gelip arkadaşlarınızla birlikte ödevlerinizi yapabilirsiniz. Burası siz çocuklarla cıvıl cıvıl olduğunda, dolup taştığında biz çok mutlu oluyoruz. Kütüphanemiz her zaman kullanımınıza açık" dedi.

Haftanın altı günü açık

Açıldığı günden bu yana çocuklar ve gençlerle dolup taşan Cumhuriyet Kütüphanesi, Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim olanağı sunuyor. Modern donanımı ile beğeni toplayan ve ücretsiz internet imkanı da sunan Cumhuriyet Kütüphanesi, pazar günleri hariç her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çayın 10 TL, kahvenin 20 TL'ye içilebildiği, ekonomik fiyatları ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini karşılayan Mutluluk Kahvesi ise her yaştan Konaklıya pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyor.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Yönetim, Güzelyalı, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:53:49. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.