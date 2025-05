Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi Öğrencilerin Yeni Uğrak Noktası

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Güzelyalı'da geçen ay hizmete kazandırılan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'ni ziyaret etti. Sessiz ve modern çalışma ortamıyla öğrencilerin uğrak noktası olan kütüphane ile ekonomik menüleriyle dikkat çeken Mutluluk Kahvesi, 7'den 70'e her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, geçen ay Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'nin altıncı şubesini ziyaret etti. Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet eden Başkan Mutlu, eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek talep ve önerileri dinledi. Ücretsiz internet hizmetinin de verildiği, ders çalışmaya elverişli modern bir ortama kavuşan öğrenciler, Başkan Mutlu'ya sunduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Kütüphane ziyaretinin ardından ekonomik menüleriyle mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi'ne uğrayan Başkan Mutlu, burada keyifli bir molanın tadını çıkaran vatandaşlarla vakit geçirdi.

"Burası dolup taştığında çok mutlu oluyoruz"

Kütüphaneden yararlanan öğrencilerle yakından ilgilenen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Bu kütüphaneyi sizlerin istediğiniz zaman gelip kitap okumanız, ders çalışmanız için hizmete kazandırdık. Buraya gelip arkadaşlarınızla birlikte ödevlerinizi yapabilirsiniz. Burası siz çocuklarla cıvıl cıvıl olduğunda, dolup taştığında biz çok mutlu oluyoruz. Kütüphanemiz her zaman kullanımınıza açık" dedi.

Haftanın altı günü açık

Açıldığı günden bu yana çocuklar ve gençlerle dolup taşan Cumhuriyet Kütüphanesi, Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim olanağı sunuyor. Modern donanımı ile beğeni toplayan ve ücretsiz internet imkanı da sunan Cumhuriyet Kütüphanesi, pazar günleri hariç her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çayın 10 TL, kahvenin 20 TL'ye içilebildiği, ekonomik fiyatları ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini karşılayan Mutluluk Kahvesi ise her yaştan Konaklıya pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyor.