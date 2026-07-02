Cumhuriyet Muhabiri Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Cumhuriyet.com.tr Haber Müdürü Can Uğur, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gülnur Saydam'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saydam'ın "Göktürk'te Çeteler mi Var?" başlıklı haberinin ardından gözaltına alındığını ve Vatan Emniyet'e götürüldüğünü belirtti.

Can Uğur'un paylaşımı şöyle:

"Muhabir arkadaşımız Gülnur Saydam an itibarıyla ses getiren Göktürk'te çeteler mi var haberin ardından gözaltına alınıyor. Vatan Emniyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam edecek."