Cumhuriyet Söyleşileri: Turgay Fişekçi 'Nazım Aramızda' Konuşacak - Son Dakika
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Cumhuriyet Söyleşileri: Turgay Fişekçi 'Nazım Aramızda' Konuşacak

Cumhuriyet Söyleşileri: Turgay Fişekçi \'Nazım Aramızda\' Konuşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Söyleşileri serisinin üçüncü programında şair Turgay Fişekçi, 'Nazım Aramızda' başlıklı söyleşisini gerçekleştirecek. Etkinlik, 18 Ocak'ta Salih Tozan Kültür Merkezi'nde edebiyat severlerle buluşacak.

15.01.2025 12:53  Güncelleme: 13:19
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen "Cumhuriyet Söyleşileri" devam ediyor. Serinin üçüncü programında şair Turgay Fişekçi, "Nazım Aramızda" söyleşisini gerçekleştirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve ÇYDD ortaklığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Söyleşileri'nin üçüncü konuğu Şair Turgay Fişekçi olacak. Salih Tozan Kültür Merkezi'nde 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te edebiyat tutkunlarıyla bir araya gelecek. Fişekçi, "Nazım Aramızda" adlı söyleşisini gerçekleştirecek.

Başkanlığını Rutkay Aziz'in yaptığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın Genel Sekreterliğini de yürüten Fişekçi, Türk edebiyatında iz bırakan şairin yaşamına ışık tutacak. Usta şairin hayatını ve insanlığa katkılarını konuklara aktaracak Turgay Fişekçi, Nazım Hikmet'i "Yaşadığı yüzyılın dünya çapında birkaç büyük şairlerinden biri" olarak tanımlıyor.

Turgay Fişekçi kimdir

1956 yılında Balıkesir'de doğan Turgay Fişekçi, 1978 yılından bu yana çeşitli yayınevlerinde çalıştı. Şair, 1996-2013 arası çarşamba günleri Cumhuriyet gazetesinin kültür sayfasında "Defne Gölgesi" başlığı altında köşe yazıları yazdı. İlk şiiri 1977 yılında yayınlanan şair ilk şiir kitabı Karda Işıltılar ile Akademi Kitabevi Şiir Ödülü'nü kazandı. Aziz Nesin, şiirlerinde hayata ve doğaya ilişkin konuları yalın bir dil ve derin bir hüzünle işleyen Fişekçi'yi, daha ilk kitabı yayınlandığında,  "Türk şiirinde uzun yıllardır rastlanmayan hikmet söyleyen bilge şair" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Söyleşileri: Turgay Fişekçi 'Nazım Aramızda' Konuşacak - Son Dakika

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