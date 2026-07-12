Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti

ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Graham'ın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.