Cumhuriyetçiler Kurultayı'na TKP'den Destek - Son Dakika
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Cumhuriyetçiler Kurultayı'na TKP'den Destek

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26.05.2025 14:52
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Cumhuriyetçiler Kurultayı\'na TKP\'den Destek
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Kemal Okuyan, Cumhuriyetçiler Kurultayı'nda diyalog ve ittifakın önemli olduğunu vurguladı.

Haber: Buse ÖZBEY - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetçiler Kurultayı"na ilişkin olarak, "Türkiye'de cumhuriyetçi birikimin heba olmaması ve devrimci bir karakterde Türkiye'de yeni bir emekçi cumhuriyetin önünün açılması için bu diyalog zorunluydu. Bu diyaloğu kalıcı bir ittifaka dönüştürmek için biz de Türkiye Komünist Partisi olarak her şeyi yapacağız" dedi.

THTM, 24-25 Mayıs tarihlerinde Ankara'da pek çok gazetecinin, akademisyenin katılımı ile "Cumhuriyetçiler Kurultayı" adlı 5 oturumluk bir program düzenledi. THTM, iki gün süren kurultaya ilişkin ilerleyen günlerde sonuç bildirgesi yayımlayacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kurultayın uzun bir hazırlık sürecinin olduğunu ve pek çok katılımcının desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Kurultayın amacına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Okuyan, "Kemalistlerle komünistler arasında diyaloğu artırmaya dönük bir arayışın ürünüydü Cumhuriyetçiler Kurultayı. Bu açıdan çok verimli geçti. Olgunlukla katkılar dinlendi, değerlendirmeler yapıldı. Bu iyi bir başlangıç. Türkiye'de cumhuriyetçi birikimin heba olmaması ve devrimci bir karakterde Türkiye'de yeni bir emekçi cumhuriyetin önünün açılması için bu diyalog zorunluydu. Bu diyaloğu kalıcı bir ittifaka dönüştürmek için biz de Türkiye Komünist Partisi olarak her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Bunun geniş bir enerji yaratabilmesi için geniş bir ittifakın farklılık noktalarının korunması gerekir"

Kurultayın ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak sonuç bildirgesine değinen Okuyan, şöyle devam etti:

"Sonuç bildirgesi tam bir program değil ama mutabakat içerisinde olunan özellikle güncel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri içeriyor, çok kısa tutulmuş bir metin değil. Programatik çerçeve için henüz erken. Zaten biz kısa süre içerisinde örgütsel, kurumsal bir karşılığı olan bir süreç düşünmüyoruz. Aslında burada ihtiyaç olan şey, bu zamana kadar çokça tartışılmamış olan başlıkların konuşulması bir de diyalog sürecinin derinleşmesi. Türkiye'de siyaset alanı, akademide de böyle, insanların birbirilerini dinleyip tartışmadığı ve hep kendi perspektifiyle olaylara yaklaştığı bir dönem yaşanıyor. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Burada murat edilen şu değil: 'Kimi kesimler bir noktadan başka bir noktaya gelecek' ya da 'biz başka bir noktaya gideceğiz' böyle bir hedefimiz yok. Tam tersine bazı farklılıkların sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun geniş bir enerji yaratabilmesi için geniş bir ittifakın farklılık noktalarının korunması gerekir. 'Bizim söylediğimiz noktaya gelecek herkes' diye de bir beklentimiz yok. Ne biz kendi ilkelerimizi değiştiririz ne de hayata farklı perspektiflerden bakanlardan bizim konumumuza gelmelerini isteriz. Amaç bu değil ama öte yandan da hiç kimse başlangıç noktasında durduğu yerde durmamalı, bir etkileşim olacaksa. Ilk kurultayın sonuç bildirgesi, bu açıdan da ileri doğru bir hamle olacaktır."

"Cumhuriyetin ileri doğru önemli bir atılım olduğunu söylememiz, bizi Kemalist yapmıyor"

"Milliyetçi" oldukları yönündeki eleştirilere cevap veren Okuyan, "Türkiye Komünist Partisi asla ve asla milliyetçi bir parti olmaz. Türkiye Komünist Partisi, Kemalist bir parti değil, bu Mustafa Kemal'e dönük saygı beyanımız. Cumhuriyetin ileri doğru önemli bir atılım olduğunu söylememiz, bizi Kemalist yapmıyor. Tam tersine biz komünist olduğumuz için tarihimizdeki bu ileri doğru hamlelere tabii ki sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya da devam edeceği" diye konuştu.

"Toplumsal muhalefet varını yoğunu imamoğlu'na yatırırsa hüsrana uğrayan bizim halkımız olur"

Partinin geçen günlerde "'Terörsüz Türkiye' ve 'Sömürüsüz Türkiye Kavgamız' adlı 27 maddelik açıklamasında, 'İktidarın Ekrem İmamoğlu eksenli siyasetinin karşısında durulmalı, bu tuzağa düşülmemeli' ifadesine açıklık getiren Okuyan, "Birtakım şahısların etrafındaki bir tartışma ve mücadele yürütüldüğü andan itibaren AKP kazanır. Sadece İmamoğlu üzerinde kurulu 'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız, direnelim. Tek gündemimiz bu olsun' türünden muhalefet tarzı, bu toplumu uyuşturuyor. AKP de bunu bildiği için İmamoğlu ekseninde bir mücadele yürütüyor çünkü İmamoğlu'nu kontrol altına alabileceklerine dair bir düşünceleri var. Biz 'İmamoğlu meselesini bir kenara bırakın' demiyoruz ama toplumsal muhalefet varını yoğunu İmamoğlu'na yatırırsa hüsrana uğrayan halkımız olur. Bizim kastettiğimiz buydu. Bizi eleştirdiler, 'AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor bunlar' diye, böyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kemal Okuyan, Politika, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetçiler Kurultayı'na TKP'den Destek - Son Dakika

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