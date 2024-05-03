Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri yapay zeka ile sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri yapay zeka ile sergilendi

Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri yapay zeka ile sergilendi

Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan '100 Yılın 100 Sinema Eseri' kitabı, yapay zeka tarafından görselleştirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Kitapta yer alan filmlerin yapay zekayla yeniden oluşturulan ve LED ekranlarda gösterilen afişleri, Türk sinemasının bir panoramasını yansıtıyor. İstanbul Dijital Festivali kapsamında düzenlenen sergi, 41 farklı ülkeden 55 sanatçının katılımıyla gerçekleşti.

03.05.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" kitabı, yapay zeka tarafından görselleştirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 4. edisyonu düzenlenen İstanbul Dijital Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Sergide, kitapta yer alan filmlerin yapay zekayla yeniden oluşturulan ve LED ekranlarda gösterilen afişleri, Türk sinemasının bir panoramasını yansıtıyor.

"Yüz filmin konusu, oyuncuları ve yönetmen bilgileri yapay zekaya yüklendi"

Festivalin sinema küratörlerinden Samed Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın AA tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen "100 Yılın 100 Eseri" projesi kapsamında yayınlandığını söyledi.

Karagöz, çalışmayı festivale özel bir sergi olarak da tasarladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi boyunca yer alan yüz filmin konusu, oyuncuları ve yönetmen bilgileri yapay zekaya yüklendi. Bunların hareketli birer afişlerinin hazırlanması istendi. Ortaya çıkan tablodan sanatçı, ufak dokunuşlar yaparak eseri oluşturdu." dedi.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne bu yıl 41 farklı ülkeden 55 sanatçının katıldığına işaret eden Karagöz, "Uluslararası bir festivalden bahsediyoruz. Umduğumdan daha yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz festivallerde yoğunluk çoğunlukla hafta sonu olur. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Hafta sonu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Festivalimizde 7'den 70'e herkese hitap eden eserler, etkinlikler, paneller, söyleşiler var. Herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekaya fotoğraf vermedik, eğer verseydik bambaşka bir şey çıkardı"

Karagöz, yapay zekayla çalışırken üzerinde durdukları konulardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Eserlerde, mesela Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' filmini görüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor filmde. Yapay zekaya Tatlıtuğ'un görselini yüklemedik, sadece Tatlıtuğ'un nasıl biri olduğunu, özelliklerini metin olarak yükledik. Filmin konusunu da yükledik ve bunun üzerine yapay zeka çalıştı. Her filmde aynı yaklaşımı görebiliyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi de var. Filmde Haluk Bilginer oynuyor. Haluk Bilginer'i de yapay zekaya fotoğraf olarak vermedik, eğer verseydik bambaşka bir şey çıkardı. Tam olarak bir yapay zeka üretimi olmazdı. O daha farklı bir manipülasyona girerdi. Yapay zekanın ortaya çıkartacağı eser, filmin kendisiyle çok benzer bir şey olacaktı. Bizim yaklaşımımız bunun olmamasıydı."

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Mezo Dijital tarafından halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Festival hakkında detaylı bilgiye ve programlara "digitalartfestistanbul.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri yapay zeka ile sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Maçta ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Maçta ikinci yarı başladı
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:14:28. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri yapay zeka ile sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement