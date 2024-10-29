Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlandı

Yurt ışıkları cumhuriyetin 101. yılı için yandı
KARABÜK - Cumhuriyetin ilan edilmesinin 101. yılı dolayısıyla Karabük'te KYK yurtlarının ışıklarıyla sahnelenen '101. Yıl' koreografisi görsel şölen oluşturdu.
Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yılı Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
İsmail Necati Efendi, Bahaddin Gazi ve Aişe Ana yurtlarında kalan öğrenciler oda ışıklarıyla '101. Yıl' koreografisi oluşturdu.
Dron ile görüntülenen o anlar görsel şölene sahne oldu.
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