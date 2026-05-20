Çumra'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde silahla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanması olayına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Çumra ilçesinde bir evden silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine ulaştığı adreste, yabancı uyruklu D.M'nin silahla öldürüldüğünü, yabancı uyruklu S.S'nin de elinden ve karnından silahla yaralandığını tespit etti.

Kamera görüntülerinin incelenmesi ve tanık araştırmalarında olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğu belirlendi. H.S, yapılan sinyal ve baz takibi sonucunda JASAT ekiplerince Karaman'da yakalandı.

Devam eden araştırmalar ve HTS incelemesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. da gözaltına alındı.

Öte yandan olayda kullanılan ruhsatsız tabanca kırsal alanda bulundu.