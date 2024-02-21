Konya Çumra Taşağıl Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılıyor - Son Dakika
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Konya Çumra Taşağıl Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılıyor

Konya Çumra Taşağıl Mahallesi\'ne Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde yeni kanalizasyon şebeke hattı inşa ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin devam ettiğini ve tamamlandığında Taşağıl Mahallesi'nde atık su sorununa kalıcı bir çözüm sağlanacağını belirtti.

21.02.2024 12:31
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünce Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ne yeni kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2023 Yılı 2. Kısım Muhtelif (Çumra-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi" kapsamında çapları 200 ve 300 milimetre olan koruge boruların kullanıldığı yeni kanalizasyon şebeke yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Altyapı yatırımlarıyla ilçelerin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini vurgulayan Altay, "Bu kapsamda, Çumra Taşağıl Mahalle'mize 19.5 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyoruz. Hayata geçirilecek projemizde 16.5 kilometrelik bölüm ana hat olarak, 3 kilometrelik kısmı ise abone hattı olarak planlandı. Bu projenin tamamlanmasıyla, Taşağıl Mahallesi'nde atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek ve bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya Çumra Taşağıl Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılıyor - Son Dakika
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