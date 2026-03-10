Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'nda Kaldırım ve Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'nda Kaldırım ve Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

10.03.2026 09:36  Güncelleme: 10:32
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cunda Adası'nda Eski Yol Giriş Meydanı ile Ali Çetinkaya Meydanı arasında yürütülen kaldırım, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların bölgeyi daha estetik ve işlevsel hale getireceğini ifade etti.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarına program dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda Alibey (Cunda) Adası'nda Eski Yol Giriş Meydanı ile Ali Çetinkaya Meydanı arasındaki bölgede kaldırım, çiçeklik, aydınlatma çalışmaları ve park düzenlemeleri yapılıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, düzenlemeyle bölgenin çehresini daha estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ergin, hem araç trafiğine açık olan saatlerde daha düzenli ve akıcı şekilde ilerlemesini sağlamak hem de yaya ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Ergin, çalışmalar tamamlandığında Cunda'nın giriş güzergahının; daha düzenli, daha güvenli ve daha keyifli bir alana dönüşmüş olacağını sözlerine ekledi.

