Cunda Adası'nda İçme Suyu Şebekesi Yenileniyor

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yıllardır sürekli arızalanması nedeniyle kesintilere neden olan asbestli borulardan oluşan içme suyu şebeke hattı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yenileniyor.

BASKİ Genel Müdürlüğü, Cunda Adası'nda sürekli arıza yapan içme suyu hattını değiştirmek için çalışmalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalar sayesinde vatandaşlara kesintisiz su sağlanması hedefleniyor.

Yıllardır yamalarla günü kurtaracak çözümlerin üretildiği, kanserojen etkiye sahip asbestli eski boruları değiştirmeye başlayan BASKİ ekipleri, yeni ve uluslararası standartlara uygun borularla şebeke hattını yeniliyor. 200 mm çapında 605 metre ve 110 mm çapında 3 bin 137 metre olmak üzere toplamda 3 bin 742 metre içme suyu şebeke hattını oluşturacak olan BASKİ ekipleri yapım çalışmalarına başlanılan işte toplamda 450 metre hat yapımını tamamladı.

Cunda Adası Çatal Tepe mevkii içme suyu projesinin yanında aynı bölgeye kanalizasyon şebeke hattını devreye almak için 800 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımı ve paket atık su terfi istasyonu yapımı bitti. Terfi İstasyonu'nun bağlantı çalışmaları ise devam ediyor.

"Uzun yıllardır bekliyorduk"

Başkan Akın'ın göreve gelmesiyle süregelen sorunların tek tek çözüme kavuştuğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Adil Geçim, "Bu çalışma çok değerli çünkü yıllardır burada yeraltında ciddi kaçaklar var. Bunların yenilenmesi bizi için çok önemli. Cunda, Ayvalık'ın değil, Türkiye'nin değil dünyanın incisi olan yerlerden biri. Buradaki yaşamı gerek temiz su bakımından ki o yeraltındaki kaçaklardan dolayı mikroplar da yediğimizin, içtiğimizin arasına karışıyor. Bu sorunların önlenmesi için yapılan çalışmaları çok olumlu ve güzel. Artık bu çalışmaların başlamasına seviniyoruz çünkü uzun yıllardır bunu bekliyorduk" diye konuştu.

Çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Orhan Orbay ise "Valla uzun zamandır bekliyorduk. Bu çalışmalar iyi ki yapılıyor, teşekkür ederiz. Biz 50 senelik bir siteyiz. Buralar çok eski ve eski tip metal borular var. Bunlar paslanıyor, çürüme yapılıyor. Her gün ana hatlar patlıyordu. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sularımız kesiliyordu, sarnıçtan kullanıyorduk. Daha sonra tazyikten tekrar patlıyordu. İnşallah döşenen yeni borulardan sonra bu sorunları yaşamayacağız. 2025 bütçesini alıp, belediye bu kadar borçlu olmasına rağmen bu çalışmaları yaptığı için Ahmet Başkan'ımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.