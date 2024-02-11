Cüneyt Yüksel, Çorlu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Cüneyt Yüksel, Çorlu'da ziyaretlerde bulundu

Cüneyt Yüksel, Çorlu\'da ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yüksel, kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirterek, ilçe için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Yüksel, vatandaşların fikir ve önerilerini not alarak, gerçek belediyecilik vizyonuyla daha güzel bir Çorlu için çalışacaklarını ifade etti.

11.02.2024 11:29
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirten Yüksel, ilçe için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'a hizmet etmek için yola çıktıklarını aktaran Yüksel, "İlçemizde vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızla samimi sohbetler ettik, cadde ve sokaklarımızı gezerek esnafımızı selamladık. Çorlu'nun değişim, gelişim ve dönüşüm yolculuğunda birlikte yenilenecek çehresi için gereken projelerimizi planladık. Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini not ettik. Gerçek belediyecilik vizyonumuzla daha güzel bir Çorlu için çalışacağız."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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